Умер актер из "Мента в законе" Олег Бойко

Фото: кадр из сериала "Мент в законе"; режиссер – Стас Егерев, Сергей Попов; производство – Форвард-Фильм

Российский актер Олег Бойко, известный по сериалу "Мент в законе", ушел из жизни 12 января после тяжелой операции. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на двоюродную сестру актера Варвару.

"У него была неудачная операция на сердце, ставили шунт. Около месяца он был в реанимации", – поделилась собеседница издания.

Она добавила, что актер был невероятным человеком.

Бойко родился 5 апреля 1967 года. В отечественных сериалах актер часто исполнял роли следователей. Он снялся в таких проектах, как "Морозов", "Мент в законе", "Пятницкий. Глава третья", а также "Особый случай". Всего Бойко принял участие в съемках примерно 50 сериалов.