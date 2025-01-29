Умер актер дубляжа "Звездных войн" и "Пиратов Карибского моря" Борис Улитин

В возрасте 85 лет скончался заслуженный артист РФ Борис Улитин. Об этом сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга в телеграм-канале.

Ведомство выразило соболезнования семье и близким актера. Причина смерти не уточняется.

Улитин родился в творческой семье: отец был руководителем Государственного драматического театра "На Литейном", мать работала балериной в Мариинском театре. Артист ребенком пережил блокаду Ленинграда.

После окончания института режиссер Николай Акимов позвал Улитина в труппу Театра Комедии. Там он работал 60 лет.

Кроме того, Улитин был актером дубляжа. Он подарил голос 40 персонажам из фильмов и анимационных лент. В том числе артист работал над проектами "Звездные войны" и "Пираты Карибского моря".