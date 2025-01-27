РБК: умер актер Игорь Янковский

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Сын народного артиста СССР Ростислава Янковского, актер и медиаменеджер Игорь Янковский умер на 74-м году жизни, сообщает РБК со ссылкой на источники на рекламном рынке.

По предварительным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание, передает телеграм-канал SHOT. По его информации, актера доставили в больницу в тяжелом состоянии несколько дней назад.

В свою очередь, телеграм-канал Mash пишет, что причиной смерти могло стать осложнение цирроза печени. СМИ утверждает, что у Янковского были отек легких, мозга, двусторонняя пневмония. По данным канала, актера госпитализировали 8 января.

Янковский – племянник народного артиста СССР Олега Янковского. Он родился в 1951 году. В 1974 году он завершил обучение в Театральном училище имени Бориса Щукина. Вплоть до 1992 года он работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной.

Янковский был сооснователем Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). В 1992 году он возглавил коммуникационную группу "Максима" и стал ее соучредителем.

С 1996 года он занимал пост президента Международного фестиваля рекламы. В 2004 году Янковский возглавил агентство "Рекламный картель" и АКАР.

Его фильмография насчитывает более 40 фильмов и сериалов. Янковский исполнил главные роли в фильмах "Колье Шарлотты", "Дураки умирают по пятницам" , "Исповедь содержанки". Также он принял участие в проектах "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Приключения принца Флоризеля" и "Путешествие будет приятным".