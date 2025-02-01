Умер известный российский акробат и дрессировщик медведей Виталий Воробьев

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Народный артист России, акробат и дрессировщик медведей Виталий Воробьев умер на 80-м году жизни, рассказали в пресс-службе Большого Московского цирка.

"Виталий Филиппович был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком, который всей душой любил цирковое искусство. Его энергия и страсть к работе вдохновляли всех вокруг", – говорится в сообщении.

В цирке также подчеркнули, что артист был чутким и отзывчивым человеком, который "оставил яркий след в сердцах многих".

Воробьев родился 20 ноября 1945 года. Он был участником номера "Акробаты-вольтижеры". Кроме того, вместе со своей супругой Людмилой артист выступал в номерах: "Акробатический этюд" и "Акробатическая фантазия" циркового коллектива "Цирк на воде".

В 2007 году Воробьев был удостоен звания народного артиста России. В сентябре 2017 года он возглавил Брянский государственный цирк