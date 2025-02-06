Умер заслуженный артист России Анатолий Худолеев

Фото: teatrvfk.ru

На 83-м году жизни скончался заслуженный артист России, актер Театра имени Веры Комиссаржевской Анатолий Худолеев. Об этом сообщается на сайте театра.

"Ушел из жизни артист Анатолий Григорьевич Худолеев. Последний раз он вышел на сцену 15 ноября в спектакле "Прошлым летом в Чулимске", – указано в сообщении.

Худолеев родился в 1942 году. В 1976 году он пришел в Театр имени Комиссаржевской, где за годы работы сыграл более 50 ролей, проявив себя как актер широкого амплуа.

В его творческой биографии остались самобытные и пронзительные образы в спектаклях по произведениям русской классики, отметили в театре. Он воплотил на сцене Василия Шуйского и Алексея Романова в трилогии А. Толстого, Петрова в "Колыме" И. Дворецкого, Евдокима Стырова в "Невольницах" А. Островского, Желябова в "Диктатуре совести" М. Шатрова, Щербину в спектакле "Не беспокойся, мама!" Н. Думбадзе, Фердыщенко в "Идиоте" Ф. Достоевского и многих других запоминающихся персонажей.

С 1969 года Худолеев активно снимался в кино. Среди его значимых работ последних лет – роли в сериалах Сергея Урсуляка "Жизнь и судьба" и "Тихий Дон". Также он снимался в таких известных проектах, как "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Агент национальной безопасности" и "Тайны следствия".