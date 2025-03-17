Скончался актер из сериала "Москва. Три вокзала" Виталий Мещеряков

Фото: vk.com/Мичуринский драматический театр

На 58-м году жизни умер актер из сериалов "Москва. Три вокзала" и "Мент в законе – 8" Виталий Мещеряков. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Мичуринский драмтеатр, в котором артист проработал 34 года.

"Он был один из ведущих актеров театра, мастер характерных ролей. Его участие в комедиях имели большой, запрограммированный успех", – сказано в заявлении театра.

Также в сообщении указали, что у актера немногим ранее умерла жена от коронавируса. Мещеряков в связи с этим самостоятельно занимался воспитанием шестерых детей. Самый младший учится в 9-м классе, уточнили в театре.

Мещеряков родился в 1968 году, а в 1991-м окончил обучение в Задонском культпросветучилище. Затем он стал выступать в Мичуринском драматическом театре. Артист сыграл сразу в нескольких спектаклях, в том числе "Вишневый сад", "Гроза", "Когда Спящий проснется" и многих других.

Актер также удостоился диплома "За лучшую мужскую роль" на фестивале "Комплимент" в Новочеркасске в 2007 году и диплома в категории "Лучшая мужская роль" на XVII Международном фестивале "Славянские театральные встречи" в Брянске в 2009 году.

