Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Геннадий Косарев

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Артист Молодежного театра на Фонтанке Геннадий Косарев, снимавшийся в сериале "Улицы разбитых фонарей", скончался на 65-м году жизни, сообщает пресс-служба театра.

Уточняется, что он умер 19 февраля после продолжительной болезни.

"Геннадий Евгеньевич – человек разнообразных интересов, надежный, заботливый, внимательный друг и коллега, он ценил жизнь и старался быть нужным, полезным. Уход Геннадия Косарева – огромная, невосполнимая потеря для родных и близких, для театра. Глубоко скорбим", – добавили в театре.

Косарев родился в 1960 году в Узбекской ССР, в 1981 году окончил ГИТИС и сразу поступил в Московский театр имени В. В. Маяковского, где проработал 11 лет и сыграл более 10 ролей, включая постановки "Жизнь Клима Самгина" и "Ящерица". Затем он переехал в Санкт-Петербург и до конца жизни выступал в Молодежном театре на Фонтанке.

Зрители запомнили его по ролям в "Севильском цирюльнике" и "Днях Турбиных", а также по постановке "Король и принц, или Правда о Гамлете". Актер известен по сериалам "Литейный" и "Агент особого назначения", также он принимал участие в съемках фильмов "Все началось в Харбине" и "Хоттабыч". Всего Косарев снялся в 44 кинофильмах и сериалах.

