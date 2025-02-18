Умер певец и актер из "Женатого холостяка" Евгений Головин

Фото: kino-teatr.ru

Эстрадный певец и актер Евгений Головин ушел из жизни на 76-м году жизни. Об этом сообщает портал "Кино-театр.ру".

Заслуженный артист России скончался 17 февраля.

Головин родился 17 января 1950 года. В 1969 году во время военной службы он стал заниматься музыкой. В 1975-м артист отучился в Гнесинском училище, а в 1985 году – в ГИТИСе.

С 1970-х Головин выступал с лучшими российскими оркестрами, являлся солистом Москонцерта, а также участвовал в различных телевизионных и радиопередачах. Он первым из советских исполнителей получил Гран-при в Чехословакии на конкурсе "Интерталант". Кроме того, артист гастролировал как по городам Советского Союза, так и выступал на Кубе, во Вьетнаме и Лаосе.

В 1982 году Головин снялся в музыкальной комедии "Женатый холостяк". Музыкальные композиции певца можно также услышать в фильмах "Завтрак на траве" и "Приморский бульвар".

