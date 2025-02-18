Умер режиссер и старейший педагог ГИТИСа Григорий Спектор

Фото: gitis.net

На 100-м году жизни умер заслуженный деятель искусств России, режиссер и старейший педагог ГИТИСа Григорий Спектор. Об этом сообщает учебное заведение на сайте.

Спектор родился в Тбилиси в 1926 году. Во времена Великой Отечественной войны он был участником музыкальных ансамблей, в составе которых выступал в госпиталях перед ранеными бойцами, после чего продолжил карьеру в ансамбле пограничных войск.

Режиссер поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, а во время обучения работал в музыкальном театре и принимал участие в работе над спектаклем Бориса Покровского "Нос".

"Я не хочу говорить про Григория Владимировича в прошедшем времени. Хочу думать, что он есть всегда. Я буду всегда чувствовать его взгляд", – рассказала замдекана факультета музыкального театра Галина Тимакова.

Институт отметил, что Спектор работал до декабря прошлого года. Он писал статьи, смотрел спектакли, поддерживал студентов, преподавал на кафедре музыкального театра.

"ГИТИС скорбит и выражает глубочайшие соболезнования супруге Татьяне Борисовне, семье, друзьям, коллегам и ученикам Григория Владимировича", – говорится в сообщении.

Спектор поставил более 110 драматических и оперных постановок. Он также является автором русских текстов оперетт "Мишка-аристократ" и "Ночь с ревизором".