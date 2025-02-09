Умер научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов

Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/И. Тимошенко

Научный руководитель Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Сергей Рогов ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя института.

"К сожалению, ушел из жизни Рогов", – сказал собеседник СМИ.

Рогов родился в 1948 году в Москве. Окончил МГИМО МИД СССР, а затем работал в ИСКРАН. Последнюю должность занимал с 2015 года. Он был известным американистом, членом научных советов при МИД, Совбезе и Совфеде РФ. Автор более 300 статей и 16 монографий и брошюр.

