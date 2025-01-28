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28 января, 12:51

Общество

Создатель дирижаблей Александр Кирилин умер на 77-м году жизни

Фото: телеграм-канал Mash

Создатель дирижаблей в России, работник конструкторского бюро экспериментального самолетостроения Московского авиационного института Александр Кирилин умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МАИ.

Кирилин родился в 1948 году. Возглавлял научное подразделение "Воздухоплавание" в Академии авиации и воздухоплавания. Кроме того, занимал должность генерального директора и главного конструктора в "Аэростатике". Он также руководил научно-производственной компанией "Аэростатика".

Профессор был специалистом в области структурно-параметрического анализа и синтеза транспортных, пассажирских и туристических дирижаблей. В 2003 году он защитил ученую степень доктора технических наук.

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