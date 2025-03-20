Умер поэт и актер из "Звезды пленительного счастья" Вадим Жук

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российский поэт и сценарист Вадим Жук скончался на 79-м году жизни. Об этом ТАСС заявила его супруга Марина Курчевская.

Она уточнила, муж ушел из жизни 20 марта в 11:00.

Жук родился 30 января 1947 года в Санкт-Петербурге. Он окончил театроведческий факультет Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). За произведение "След в след, или любовь к классике" был удостоен звания лауреата Царскосельской художественной премии.

Помимо этого, он выступал в качестве автора театральных вечеров, капустников, оперетт, мюзиклов, сценариев к мультфильмам, а также снялся в более чем 15 кинокартинах. Среди них – "Сильные духом", "Тяжелый песок", "Скорбное предчувствие" и "Звезда пленительного счастья".