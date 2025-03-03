Умер российский композитор Юрий Мартынов

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Советский и российский композитор, автор песен исполнителей Филиппа Киркорова, Александра Серова и Людмилы Зыкиной Юрий Мартынов умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу его соавтора, поэта Андрея Дементьева Анну Пугач.

Она рассказала, что композитор скончался 1 марта в больнице после продолжительной тяжелой болезни. Пугач отметила, что Мартынов подарил весь свой талант тому, чтобы его брат остался в памяти людей.

"Он только этим и занимался. Главное дело его жизни – пропагандировать брата, собирать все, что осталось – песни, клавиры. Был человек и нет – очень жалко", – добавила она.

Мартынов родился в 1957 году в Артемовске Донецкой области. В 1987 году он стал членом Союза композиторов РФ, а в 2003 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ.

Мартынов написал множество известных песен, в том числе исполнителей Филиппа Киркорова, Людмилы Зыкиной, Николая Караченцова, Азизы, Александра Серова и других. Его старший брат – Евгений Мартынов – был советским певцом, который умер в 1990 году.