Умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова.

"Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны", – отметил глава ФШР.



Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде. Он дважды становился чемпионом СССР по шахматам (в 1961 и 1973 годах). В 1969 году в Москве он завоевал титул чемпиона мира, обыграв шахматиста Тиграна Петросяна.

В 2018 году его избрали почетным президентом Российской шахматной федерации. Всего Спасский принял участие в более чем 60 международных турнирах, одержав победу в 19 из них. Он был признан заслуженным мастером спорта СССР (1965), международным гроссмейстером (1955), а также награжден орденом "Знак Почета" и медалями.