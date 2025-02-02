Умер главный редактор старейшего литературного журнала России Михаил Щукин

Фото: телеграм-канал "Травников Андрей"

Главный редактор старейшего литературного журнала "Сибирские огни", писатель Михаил Щукин ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале.

"Михаил Николаевич написал книги, ставшие золотым фондом сибирской литературы <...> Журналист по образованию, Михаил Щукин многое сделал для сохранения и приумножения писательского слова в Сибири – долгие годы он возглавлял издательский дом "Сибирская горница" и старейший на планете русскоязычный литературный журнал "Сибирские огни", – говорится в сообщении.

Травников подчеркнул, что при Щукине журнал "Сибирские огни", который издается в Новосибирске с 1922 года, обрел вторую жизнь.

Щукин родился 3 октября 1953 года. Он является автором таких романов как "Имя для сына", "Ямщина", "Каторжная воля". Щукин также был собственным корреспондентом журнала "Огонек" и газеты "Литературная Россия".