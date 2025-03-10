Умер автор слов гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров

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Автор слов петербургского гимна "Державный град, возвышайся над Невою" Олег Чупров умер на 87-м году жизни, сообщил ТАСС председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Борис Орлов.

По его словам, поэт в последние годы серьезно болел. Как отметил собеседник агентства, Чупров появлялся в петербургском отделении Союза писателей еще до пандемии коронавируса. Орлов назвал его патриотом России, прекрасным поэтом и замечательным журналистом.

"Когда объявили конкурс на гимн, он принял участие потому, что у него уже был опыт создания подобных текстов – он написал гимны сразу нескольким учреждениям. А ведь до него гимн нашего города долгое время исполнялся без слов", – отметил Орлов.

Чупров родился в селе Объячево Коми АССР. В 1959 году поступил в Ленинградский университет, но через три года ушел из-за финансовых проблем. После этого он устроился журналистом на радио, а затем поступил в Литературный институт имени Горького, который окончил в 1974 году.

Чупров был профессором Международной славянской академии наук, образования, искусства и культуры, а также членом Петровской академии наук и искусств. Также поэт работал с композиторами – на его стихи исполняли песни Муслим Магомаев, Эдита Пьеха и Андрей Миронов.