Прощание с актрисой Ларисой Голубкиной завершилось

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной завершилось в храме святителя Николая на Трех Горах в Москве.

Церемонию посетили родные и друзья актрисы, а также телеведущие Андрей Малахов, Екатерина и Александр Стриженовы, искусствовед Наталья Соплова, заслуженная артистка РФ, режиссер Московского театра оперетты Татьяна Константинова и другие деятели искусства.

В ходе мероприятия Соплова, вспоминая Голубкину, подчеркнула, что актриса всегда умела находить верные решения и общий язык со всеми людьми, даже в самых сложных ситуациях. Искусствовед назвала артистку настоящим лидером, которая умела создать "правильное" настроение в коллективе.

В свою очередь, директор Академии культуры и творчества имени Кобзона Антон Собянин упомянул о стойкости Голубкиной.

"В последние годы Лариса Ивановна уже неважно себя чувствовала, но она оставалась позитивной, ко всему подходила с юмором. Она всегда оставалась в хорошем настроении", – сказал он.

Об артистке также высказался и ее коллега, актер Театра Российской Армии Роман Богданов, вспомнив, что Голубкина была невероятно добрым человеком, которая всегда улыбалась.

"Последний раз я видел ее на репетиции. Она была счастлива, делилась с нами чувствами. <…> Я не думаю, что она по чему-то тосковала, мне кажется, она была человеком, который не способен на это", – добавил он.

Стриженов же в своей прощальной речи подчеркнул, что испытывает ощущение, что уходит "родитель" и целое "прекрасное поколение".

Вместе с тем Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА), Союз кинематографистов, Следственный комитет РФ, министр обороны России Андрей Белоусов, киноконцерн "Мосфильм" и другие прислали венки.

Голубкина скончалась 22 марта на 86-м году жизни. Директор ЦАТРА Милена Авимская рассказывала, что актриса умерла после продолжительной болезни. СМИ указывали, что она болела онкологией.

Известность к Голубкиной пришла после ее дебютной роли в большом кино – Шурочки Азаровой в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". За свою карьеру актриса снялась в 20 фильмах, телеспектаклях и сериалах. Помимо работы в театре, актриса вела программы на телевидении и выступала на эстраде.

В Москве прошла церемония прощания с Ларисой Голубкиной

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