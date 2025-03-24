Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной

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Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ларисы Голубкиной. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ушла из жизни замечательная актриса, с именем и творчеством которой связаны яркие, незабываемые страницы отечественного театра и кинематографа", – говорится в телеграмме.

Российский лидер передал глубокие соболезнования дочери Голубкиной Марии в связи с утратой. Президент также подчеркнул, что талант, удивительное обаяние, внутренняя культура и достоинство Голубкиной снискали ей высочайшее профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь.

Актриса театра и кино ушла из жизни 22 марта в возрасте 85 лет. По данным ряда СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Церемония прощания с Голубкиной пройдет в храме святителя Николая на Трех Горах 25 марта. Похоронить ее планируется на Троекуровском кладбище.

Известность к Голубкиной пришла после ее дебютной роли в большом кино – Шурочки Азаровой в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". За свою карьеру актриса снялась в двух десятках кинофильмов, телеспектаклей и сериалов. Среди них – "Дайте жалобную книгу", "Сказка о царе Салтане", "Трое в лодке, не считая собаки" и другие.

Кроме того, Голубкина более 60 лет служила в Театре Российской армии, вела различные программы на телевидении, а также выступала на эстраде.