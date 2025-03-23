Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину, которая ушла из жизни в возрасте 85 лет, похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом в беседе с ТАСС рассказала актриса Мария Миронова.

Она также уточнила, что похороны состоятся 25 марта.

О смерти Голубкиной стало известно 22 марта. Причины и обстоятельства ухода актрисы из жизни не раскрывались.

В период учебы в ГИТИС Голубкина начала сниматься в кино. Дебютом актрисы на экране стала комедия Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", в которой она исполнила главную роль.

После окончания института актриса начала служить в Центральном академическом театре Советской Армии. Одновременно с театральной деятельностью она выступала на эстраде.

Голубкина получила звание Заслуженной артистки РСФСР 28 ноября 1973. Уже в мае 1991 года она стала Народной артисткой РСФСР.