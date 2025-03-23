23 марта, 11:55Культура
Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину, которая ушла из жизни в возрасте 85 лет, похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом в беседе с ТАСС рассказала актриса Мария Миронова.
Она также уточнила, что похороны состоятся 25 марта.
О смерти Голубкиной стало известно 22 марта. Причины и обстоятельства ухода актрисы из жизни не раскрывались.
В период учебы в ГИТИС Голубкина начала сниматься в кино. Дебютом актрисы на экране стала комедия Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", в которой она исполнила главную роль.
После окончания института актриса начала служить в Центральном академическом театре Советской Армии. Одновременно с театральной деятельностью она выступала на эстраде.
Голубкина получила звание Заслуженной артистки РСФСР 28 ноября 1973. Уже в мае 1991 года она стала Народной артисткой РСФСР.
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