Церемония прощания с Голубкиной пройдет в храме святителя Николая на Трех Горах

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Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной, которая ушла из жизни в возрасте 85 лет, пройдет в храме святителя Николая на Трех Горах в Москве. Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА).

Там же состоится ее отпевание. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени 25 марта, добавил собеседник агентства.

О смерти Голубкиной стало известно 22 марта. Похоронить ее планируется на Троекуровском кладбище. Причины и обстоятельства ухода актрисы из жизни не раскрывались.

В период учебы в ГИТИС Голубкина начала сниматься в кино. Дебютом актрисы на экране стала комедия Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", в которой она исполнила главную роль.

После окончания института актриса начала служить в Центральном академическом театре Советской Армии. Одновременно с театральной деятельностью она выступала на эстраде.

Голубкина получила звание Заслуженной артистки РСФСР 28 ноября 1973 года. Уже в мае 1991 года она стала Народной артисткой РСФСР.