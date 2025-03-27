Умер заслуженный артист России Алексей Веселкин

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Скончался заслуженный артист России, советский и российский актер, режиссер и радиоведущий Алексей Веселкин. Об этом сообщает пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ), где он служил на протяжении 42 лет.

Уточняется, что мужчина умер 26 марта. В РАМТ выразили искренние соболезнования родственникам покойного.

"Артист удивительной творческой энергии, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом. <...> Это огромная, невосполнимая утрата для РАМТа", – сказано в заявлении.

Театр пообещал позже сообщить о дате и месте прощания.

Веселкин родился в 1961 году в Москве. Он начал работать в РАМТ в 1983 году сразу после того, как окончил обучение в Театральном училище имени Бориса Щукина. За всю свою карьеру артист сыграл в театре около 60 ролей, в том числе Фамусова в "Горе от ума", Меннерс в "Алых парусах", Эдгара в "Короле Лире", судью Айвза в "Нюрнберге" и Сильвио в "Выстреле" Александра Пушкина.

Кроме того, Веселкин был ведущим детского шоу "Хочу все знать" на радио "Маяк", а также телевизионных программ "Царь горы", "Будильник" и "До 16 и старше". Дополнительно актер снимался в сериалах, например, в "Не родись красивой", "Кулагин и партнеры", "Бедная Настя". В 1996 году он получил звание заслуженного артиста России.

