Актриса театра и кино Ольга Лысенко умерла в возрасте 83 лет

Фото: vk.com/Союз кинематографистов РФ

Актриса Ольга Лысенко скончалась на 84-м году жизни, передает пресс-служба Союза кинематографистов России.

Там рассказали, что она умерла 22 марта, но не раскрыли причин. Также в пресс-службе добавили, что прощание с артисткой пройдет в центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко в 14:30 в среду, 26 марта.

Лысенко родилась 10 мая 1941 года в Киеве. В 1965 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, а с 1966-го числилась актрисой Театра-студии киноактера в Киеве.

В кино Лысенко дебютировала еще будучи школьницей, сыграв Аленку в фильме "Волшебная ночь". Всего ее творческая биография насчитывает около 40 ролей, из которых главные она исполнила в картинах "Я купил папу", "Сыновья уходят в бой", "Узники Бомона", "Полесская хроника" и многих других.