26 марта, 16:00Культура
Кинорежиссер Андрей Ермаш умер в возрасте 68 лет
Фото: kino-teatr.ru
Кинорежиссер и сценарист Андрей Ермаш скончался на 69-м году жизни. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов.
"Да, это так", – сказал он, отвечая на вопрос о правдивости сообщений о смерти сценариста.
В 1979 году Ермаш окончил режиссерский факультет Всесоюзного института кинематографии в мастерской Игоря Таланкина. С 1983-го работал в киностудии "Мосфильм".
Он также стал режиссером боевика "Лунная радуга", в котором поучаствовали актеры Василий Ливанов и Игорь Старыгин. В 1989 году вступил в гильдию кинорежиссеров России. Последней его работой стала кинокартина "Конец вечности", созданная по мотивам одноименного романа Айзека Азимова. В фильме снялись Олег Вавилов, Вера Сотникова, Георгий Жженов и другие.