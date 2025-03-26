Кинорежиссер Андрей Ермаш умер в возрасте 68 лет

Фото: kino-teatr.ru

Кинорежиссер и сценарист Андрей Ермаш скончался на 69-м году жизни. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов.

"Да, это так", – сказал он, отвечая на вопрос о правдивости сообщений о смерти сценариста.

В 1979 году Ермаш окончил режиссерский факультет Всесоюзного института кинематографии в мастерской Игоря Таланкина. С 1983-го работал в киностудии "Мосфильм".

Он также стал режиссером боевика "Лунная радуга", в котором поучаствовали актеры Василий Ливанов и Игорь Старыгин. В 1989 году вступил в гильдию кинорежиссеров России. Последней его работой стала кинокартина "Конец вечности", созданная по мотивам одноименного романа Айзека Азимова. В фильме снялись Олег Вавилов, Вера Сотникова, Георгий Жженов и другие.