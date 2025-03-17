Умер звукорежиссер Валентин Бобровский

Фото: vk.com/Союз кинематографистов РФ

Заслуженный деятель искусств РФ, звукорежиссер Валентин Бобровский скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

В Союзе уточнили, что вся творческая жизнь звукорежиссера была связана с Мосфильмом. Бобровский работал с известными режиссерами, среди которых – Никита Михалков и Андрей Кончаловский.

"Прощание пройдет 19 марта в 10:00 в крематории Хованского кладбища", – говорится в публикации пресс-службы.

Союз кинематографистов России также принес соболезнования родным и близким Бобровского.

Одной из первых работ звукорежиссера стал фильм "Раба любви". Кинокартина положила начало долголетнему сотрудничеству Бобровского с Михалковым. Вместе они работали и над другими картинами, такими как "Несколько дней из жизни Обломова", "Родня", "Неоконченная пьеса для механического пианино".

Кроме того, Бобровский отвечал за звук в фильмах Андрея Кончаловского "Сибириада" и Сергея Бодрова "Непрофессионалы".