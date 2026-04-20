Зрители возмутились показом нацистского флага в сериале "Эйфория"

Фото: кадр из сериала "Эйфория"; режиссеры – Сэм Левинсон, Пиппа Бьянко, Августин Фриззелл; производство – A24, Home Box Office (HBO), Little Lamb

Финальный эпизод сериала "Эйфория" вызвал бурную реакцию из-за показа нацистского флага и татуировки со свастикой. Об этом сообщил сайт metro.co.uk.

К концу серии героиня Фэй Валлерант, которую сыграла актриса Хлои Черри, оказывается в откровенной сцене с наркоторговцем Уэйном, воплощенным Тоби Уоллесом. На стене спальни за спиной мужчины можно увидеть нацистский флаг, а его татуировка со свастикой крупным планом демонстрируется зрителю.

Интернет-пользователи выразили недовольство этой сценой, сочтя ее излишней. Например, один из фанатов признался, что "чуть не ударил по телевизору" при виде флага, а другой отметил, что отрывок не имеет никакого смысла, кроме как вызвать шок.

Данный скандал стал не первым, в который попали создатели "Эйфории". В частности, ранее режиссеров критиковали за сексуализацию несовершеннолетних из-за сцены, где Кэсси Ховард (героиня Сидни Суини) работает вебкам-моделью в провокационном наряде с соской во рту.

При этом третий сезон проекта, как отмечают журналисты, значительно отличается от предыдущих. Вместо подростковой драмы сюжет углубился в криминальную историю. Однако отзывы зрителей о нем оказались смешанными: на Rotten Tomatoes сериал получил около 50% положительных оценок, что значительно ниже, чем у первых двух сезонов (80 и 78% соответственно).

До этого волна критики обрушилась и на сценаристов сериала "Очень странные дела". Братьев Мэтта и Росса Дафферов обвинили в использовании искусственного интеллекта (ИИ) при работе над финальным сезоном проекта.

Подозрения у поклонников возникли после выхода документального фильма о создании финала "Очень странных дел". На одном из кадров фанаты заметили экран ноутбука Дафферов, на котором были открыты три вкладки с ChatGPT – чат-бота на базе ИИ.