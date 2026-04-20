МИД РФ вызвал посла Мексики из-за отказа допустить дипломатов к российской школьнице

МИД России вызвал посла Мексики из-за ситуации с несовершеннолетней гражданкой РФ Кристиной Романовой, сообщается на сайте дипведомства.

В министерстве отметили, что мексиканская полиция опросила девочку в присутствии сотрудников российского консульства, но не позволила дипломатам нормально с ней пообщаться.

По словам российской стороны, правоохранители нарушили Венскую конвенцию 1963 года и двустороннюю Консульскую конвенцию 1978 года, которая гарантирует свободное общение дипломатов со своими гражданами. В итоге волю девочки, заявившую о желании остаться в Мексике, оформили письменным протоколом, а не в ходе личной беседы с представителями посольства.

В МИД подчеркнули, что это возлагает на мексиканские власти повышенную ответственность за безопасность и здоровье россиянки. Девочка достигнет совершеннолетия 15 мая 2026 года.

Романова с 2023 года находилась в приюте Системы комплексного развития семьи штата Мехико. В сентябре 2024 года она исчезла, а через месяц ее нашли в Тихуане и передали под опеку госорганов.

Мать девушки заявляла, что дочь была насильно задержана сотрудниками системы защиты семьи прямо в Автономном университете штата. В апреле 2026 года посольство РФ в Мексике добилось допуска дипломатов к 17-летней гражданке. Сейчас она находится в учреждении Генпрокуратуры по делам семьи и детей.

