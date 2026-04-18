Посольство РФ добилось допуска дипломатов к удерживаемой в Мексике россиянке

Посольство РФ в Мексике добилось допуска дипломатов к 17-летней гражданке Кристине Романовой, которая удерживается в местном учреждении Генпрокуратуры по делам семьи и детей. Об этом РИА Новости заявил заведующий консульским отделом дипмиссии Яков Федоров.

По его словам, это удалось сделать впервые с августа прошлого года. Он заверил, что российские дипломаты делают все необходимое для урегулирования сложившейся ситуации.

Делом Романовой посольство РФ занимается с 2023 года. Летом 2025-го сотрудники дипмиссии смогли пообщаться с ней 4 раза.

Как сообщала мать несовершеннолетней, ее дочь была насильно задержана сотрудниками госсистемы защиты семьи штата Мехико в Автономном университете штата. После этого девушка пропала.

По информации местных СМИ, с 2023 года россиянка находилась в приюте Системы комплексного развития семьи штата Мехико, а исчезла в сентябре 2024-го. Через месяц она была найдена в Тихуане и передана под опеку государственных органов.

