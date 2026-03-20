Болгария освободила россиянина, задержанного по делу о взрыве в Бейруте в 2020 году

Власти Болгарии освободили россиянина Игоря Гречушкина, который был задержан по делу о взрыве судна в Бейруте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Екатерину Димитрову.

"Игорь был освобожден. Для выезда из страны ему необходимо было получить оригинал решения суда и снять запрет на выезд, что заняло еще 1–2 недели (с конца января после апелляции. – Прим. ред.)", – рассказала адвокат.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа 2020 года. Согласно официальным данным, причиной ЧП является детонация аммиачной селитры, хранившейся в порту.

В результате ЧП погибли свыше 170 человек, около 5 тысяч были ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Повреждены не менее 8 тысяч зданий, в том числе 640 исторических объектов.

Позже Интерпол выдал ордер на арест Гречушкина, которому принадлежало судно Rhosus – на нем осуществлялась перевозка аммиачной селитры из Батуми в Мозамбик. После его банкротства в 2014 году селитра была выгружена в ангар в порту Бейрута.

Генпрокуратура РФ отказалась выдать Интерполу Гречушкина и капитана его сухогруза Бориса Прокошева. Тем не менее в сентябре 2025 года появилась информация о том, что Гречушкин был задержан по ордеру Интерпола в аэропорту Софии.