Посольство в Болгарии не получало информации о задержании россиянина Гречушкина

Фото: 123RF/krimkate

Посольство России в Болгарии не получало никакой официальной информации о задержании российского владельца грузового судна Игоря Гречушкина, передает РИА Новости.

"В случае обращения упомянутого гражданина будем готовы оказать необходимую помощь в рамках своей компетенции", – отметили в дипмиссии.

Болгарское национальное радио (БНР) ранее сообщило, что Гречушкин был задержан по ордеру Интерпола в аэропорту Софии 6 сентября. Источники СМИ утверждали, что он содержится под следственным арестом.

В свою очередь, агентство БГНЕС со ссылкой на пограничную службу аэропорта уточняло, что задержанный имел при себе паспорт гражданина Кипра. Гречушкин прибыл в Болгарию с целью туризма.

