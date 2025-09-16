16 сентября, 16:10Происшествия
Посольство в Болгарии не получало информации о задержании россиянина Гречушкина
Фото: 123RF/krimkate
Посольство России в Болгарии не получало никакой официальной информации о задержании российского владельца грузового судна Игоря Гречушкина, передает РИА Новости.
"В случае обращения упомянутого гражданина будем готовы оказать необходимую помощь в рамках своей компетенции", – отметили в дипмиссии.
Болгарское национальное радио (БНР) ранее сообщило, что Гречушкин был задержан по ордеру Интерпола в аэропорту Софии 6 сентября. Источники СМИ утверждали, что он содержится под следственным арестом.
В свою очередь, агентство БГНЕС со ссылкой на пограничную службу аэропорта уточняло, что задержанный имел при себе паспорт гражданина Кипра. Гречушкин прибыл в Болгарию с целью туризма.
