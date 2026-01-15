Число пострадавших при ЧП в здании МВД в Сыктывкаре возросло до 12

Фото: ТАСС/Наталия Казаковцева

Число пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД России в Сыктывкаре возросло до 12. Обновленные данные опубликовала пресс-служба Минздрава Коми.

Согласно информации ведомства, в республиканской больнице получают помощь 7 пациентов, еще 5 были доставлены в городскую эжвинскую. При этом состояние 4 пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое.

О происшествии стало известно 15 января. В одном из помещений центра раздался хлопок, после которого загорелась кровля. Площадь возгорания составила 340 квадратных метров, пожар был ликвидирован.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. К работе на месте ЧП были привлечены следователи и следователи-криминалисты.

