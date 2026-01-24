Форма поиска по сайту

24 января, 08:14

Происшествия

Средства ПВО сбили 75 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь 24 января сбили 75 украинских БПЛА в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

ПВО ликвидировали и перехватили 46 дронов над Ростовской областью, 22 беспилотника над Белгородской областью, а также три БПЛА над Крымом, два – над Курской областью и по одной воздушной цели над Воронежской и Брянской областями.

Ранее, в ночь на 23 января, дежурные силы ПВО перехватили и сбили 12 украинских БПЛА над регионами России. Тогда дроны ликвидировали в небе над Белгородской, Воронежской, Брянской, Пензенской и Астраханской областями.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что 14 украинских БПЛА ликвидировано над регионами России ночью 22 января. Из них четыре дрона были уничтожены в небе над Волгоградской областью, три – над Крымом и Ростовской областью, два – над Брянской областью, один – над Белгородской областью и еще один – над Краснодарским краем.

