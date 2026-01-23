Силы ПВО ликвидировали 12 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 12 украинских БПЛА над регионами России в ночь на пятницу, 23 января. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По информации ведомства, 7 дронов было сбито в небе над Белгородской областью, 2 – над Воронежской областью, 1 – над Брянской областью, 1 – над территорией Пензенской области и еще 1 – в небе над Астраханской областью.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении 22 украинских дронов над Курской областью за 3 часа. Атака продолжалась в период с 20:00 по 23:00 по московскому времени в четверг, 22 января.

Кроме того, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал о возгорании на нефтебазе в Пензе после атаки украинского БПЛА. В ликвидации пожара было задействовано 46 сотрудников МЧС и 14 единиц спецтехники.