150 человек задействовали для ликвидации пожара на нефтебазе в Пензе после падения БПЛА

Фото: телеграм-канал "Мельниченко"

150 человек задействованы для ликвидации пожара на нефтебазе в Пензе после падения БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

По его словам, для тушения возгорания привлекли также свыше 40 единиц спецтехники. Он объяснил, что для тушения таких пожаров нефтепродукты должны полностью выгореть. Поэтому основной задачей огнеборцев является не допустить распространения огня.

"Бороться приходится не только с пламенем, но и с холодом. Для спасателей оборудован пункт обогрева", – отметил глава региона.

Возгорание на нефтебазе в Пензе произошло в результате атаки украинского БПЛА, сообщал Мельниченко 23 января. В результате атаки вражеских дронов никто не пострадал. Жертв также не было.

