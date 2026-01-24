Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 10:24

Мэр Москвы

Собянин: более 10 тыс москвичей стали участниками акции "День без турникетов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участниками акции "День без турникетов" в прошлом году стали свыше 10 тысяч москвичей. Это на 25% больше, чем в 2024 году, отметил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Он напомнил, что в ходе бесплатных экскурсий в рамках акции горожане могут узнать, как устроены столичные компании и какие им нужны специалисты. Акция проводится с 2012 года, но с 2024 года ее ориентировали на молодежь.

"Для работодателей это возможность заинтересовать молодые таланты и привлечь в коллектив квалифицированные кадры. В 2025-м к акции присоединились свыше 140 компаний, больше половины – из технологического сектора", – отметил мэр.

Акция проходит четырежды в год. В рамках "Дня без турникетов" проводят мастер-классы, профессиональные пробы, лекции о технологиях, встречи с руководителями и собственниками компаний.  

Это позволило москвичам в течение всего 2025 года посещать дата-центры, научные лаборатории, офисы IT-компаний, производственные цеха, опытно-конструкторские бюро, технопарки и многое другое. Кроме того, к акциям в декабре и сентябре присоединились участники конкурса "Новатор Москвы", напомнил Собянин.
 
"Они знакомили посетителей со своими разработками, в числе которых быстровозводимые сборно-монолитные дома с каменными и утепленными панелями, лаборатории для ускоренной селекции растений, композитные материалы нового поколения", – прокомментировал градоначальник.

Первые экскурсии в 2026 году запланированы на февраль месяц. Зарегистрироваться на них можно на сайте turniketovnet.ru.

Ранее сообщалось, что 28 февраля в Москве пройдет третий ежегодный форум-фестиваль "Мамы. Дети. Бизнес". На его площадке женщины, которые совмещают материнство и предпринимательство, смогут поделиться друг с другом своим опытом ведения бизнеса. В прошлом году на мероприятии побывали почти 2 тысячи женщин.

Читайте также


мэр Москвыобществогород

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика