Собянин: более 10 тыс москвичей стали участниками акции "День без турникетов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участниками акции "День без турникетов" в прошлом году стали свыше 10 тысяч москвичей. Это на 25% больше, чем в 2024 году, отметил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Он напомнил, что в ходе бесплатных экскурсий в рамках акции горожане могут узнать, как устроены столичные компании и какие им нужны специалисты. Акция проводится с 2012 года, но с 2024 года ее ориентировали на молодежь.

"Для работодателей это возможность заинтересовать молодые таланты и привлечь в коллектив квалифицированные кадры. В 2025-м к акции присоединились свыше 140 компаний, больше половины – из технологического сектора", – отметил мэр.

Акция проходит четырежды в год. В рамках "Дня без турникетов" проводят мастер-классы, профессиональные пробы, лекции о технологиях, встречи с руководителями и собственниками компаний.

Это позволило москвичам в течение всего 2025 года посещать дата-центры, научные лаборатории, офисы IT-компаний, производственные цеха, опытно-конструкторские бюро, технопарки и многое другое. Кроме того, к акциям в декабре и сентябре присоединились участники конкурса "Новатор Москвы", напомнил Собянин.



"Они знакомили посетителей со своими разработками, в числе которых быстровозводимые сборно-монолитные дома с каменными и утепленными панелями, лаборатории для ускоренной селекции растений, композитные материалы нового поколения", – прокомментировал градоначальник.

Первые экскурсии в 2026 году запланированы на февраль месяц. Зарегистрироваться на них можно на сайте turniketovnet.ru.

Ранее сообщалось, что 28 февраля в Москве пройдет третий ежегодный форум-фестиваль "Мамы. Дети. Бизнес". На его площадке женщины, которые совмещают материнство и предпринимательство, смогут поделиться друг с другом своим опытом ведения бизнеса. В прошлом году на мероприятии побывали почти 2 тысячи женщин.

