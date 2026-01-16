Бесплатные карьерные тренинги организуют для москвичей в январе

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Москвичи смогут принять участие в бесплатных карьерных тренингах в январе, сообщает портал мэра и правительства столицы.

На тренинги приглашают центры "Моя карьера" и "Моя работа". Участники смогут проверить личностные и профессиональные компетенции, а также изучить эффективные карьерные инструменты и повысить свою конкурентоспособность.

Руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов отметил, что особое внимание уделяется развитию цифровых навыков, включая эффективное использование нейросетей в работе.

Кроме того, для тех, кто хочет освоить новую программу, доступны 75 коротких образовательных программ в центре "Профессии будущего" в Печатниках.

В центре занятости "Моя карьера", который находится по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, пройдет множество различных тренингов.

Например, "Лидерство по-суворовски, или Гибкий подход в управлении" состоится 19 января. На мероприятии покажут, что принципы великого полководца остаются актуальными даже в современном мире.

Тренинг "Правовые вопросы трудоустройства. Все, что нужно знать" состоится 20 января. Участникам расскажут про особенности трудового договора, а также обсудят с ними нюансы испытательного срока, отпуска, больничного и другие социальные гарантии работников.

Кроме того, 21 января пройдет вебинар "Личный бренд эксперта в соцсетях: разбор профилей ВК". Во время него будут оценены страницы участников, им расскажут, как оформить их для привлечения клиентов и работодателей.

Как определять приоритетные сферы жизни и ставить достижимые цели, расскажут 22 января на тренинге "Как ставить цели, чтобы их достигать", а развивать креативное мышление и находить нестандартные подходы – 23 января на тренинге "Креативное мышление".

В тот же день пройдет тренинг "Трудовой договор и договор ГПХ. В чем разница?", на котором рассмотрят основные признаки трудовых отношений, социальные гарантии работников, ответственность за нарушения трудового законодательства и многое другое.

Помимо этого, можно посетить такие тренинги, как:



"Воронка продаж" 26 января, чтобы узнать о современных методах анализа целевой аудитории и актуальных каналах продвижения;

"Доверие как двигатель в найме и бизнесе" 26 января, чтобы научиться выстраивать долгосрочные взаимовыгодные отношения с коллегами и клиентами;

"Основы самозанятости" 27 января, чтобы обсудить правовые вопросы самозанятости с применением специального налогового режима;

"Авторское право. Основы" 29 января, в ходе которого эксперты помогут разобраться в юридических аспектах.

Бесплатные тренинги по предпринимательству подготовил флагманский центр "Моя работа" по адресу улица Шаболовка, дом 48.

Например, 19 и 26 января состоится тренинг "Бизнес-идея: как найти и выбрать?", где можно будет рассмотреть возможные источники идей для бизнеса и ключевые критерии их отбора. В эти же дни можно пройти авторский тест "Узнай, какой ты предприниматель", после чего получить персональную консультацию карьерного эксперта.

Посетить групповые консультации по организации собственного дела, в ходе которых можно узнать о всех нюансах самозанятости, индивидуального предпринимательства и общества с ограниченной ответственностью, можно 21 и 28 января.

23 и 30 января желающие смогут посетить тренинг "Бизнес-план самозанятого за один день", во время которого смогут создать бизнес-план для своего дела. Участники узнают, как рассчитать доходы и расходы, а также определят ключевые показатели эффективности.

В центре также состоятся:



вебинар "Самозанятость: инструкция к применению" 20 и 27 января, во время которого участники обсудят и выгоду, и дополнительные возможности для самозанятых;

вебинар "Налоговая реформа – 2026 для субъектов малого и среднего предпринимательства", на котором разберут ключевые поправки в налоговом законодательства;

мероприятие "Как начать свое дело: первые шаги в самозанятости" 29 января, в ходе которого состоится разбор юридических рисков, разработка четкого плана действий от идеи до первых заработков и основы грамотного общения с клиентами.

Все мероприятия бесплатные, однако необходима предварительная регистрация.

