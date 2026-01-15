Форма поиска по сайту

15 января, 11:31

Экономика

Сергунина рассказала о работе Московского инновационного кластера

Фото: пресс-служба ДПиИР

Московские предприятия привлекли свыше 11 миллиардов рублей в 2025 году благодаря платформе Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, общая сумма грантов и субсидий составила почти 4 миллиарда рублей, а инвестиции и льготные кредиты превысили 7 миллиардов рублей.

Сергунина добавила, что в 2025 году к МИК присоединились более двух тысяч новых участников и партнеров. В настоящее время его возможностями пользуется практически 41 тысяча столичных предпринимателей и 86 регионов России.

Вместе с тем на платформе i.moscow представлено более 50 цифровых сервисов и услуг. С их помощью участники технологического рынка могут тестировать свои разработки, управлять интеллектуальной собственностью, привлекать инвестиции, находить заказчиков и развивать бизнес.

За 7 лет работы кластера субсидии и гранты получили почти 10 тысяч компаний. Сергунина отметила, что общая сумма финансовой поддержки составила 22,5 миллиарда рублей. Представителям технологического сектора было одобрено более 8 миллиардов рублей для приобретения оборудования и развития деятельности. Еще 460 миллионов рублей было направлено на патентование столичных изобретений в России и за рубежом.

Кроме того, предпринимателям доступны субсидии на обучение сотрудников, кредиты под залог интеллектуальной собственности, а также гранты на экспорт и апробацию новых технологий.

В настоящее время в числе самых востребованных инструментов остается программа пилотного тестирования инноваций. Она объединяет уже 318 городских, федеральных и коммерческих площадок, причем 49 из них присоединилось в прошлом году.

Отмечалось, что проверка эффективности новых столичных проектов в реальных условиях проводится не только в Москве, но и в других регионах, в частности в Якутии, Татарстане, Санкт-Петербурге, Приморском и Забайкальском крае, Новосибирской области, а также в Белоруссии, Казахстане и Индии.

Также у резидентов МИК есть возможность компенсировать затраты на проведение испытаний. Город предоставляет грант до 4 миллионов рублей на логистику, монтаж оборудования, техническое обслуживание, ремонт и другие расходы. Кроме того, с 2022 года одобрена поддержка на сумму почти 826 миллионов рублей.

Для ускоренного внедрения разработок в 2025 году был запущен сервис "Витрина заказчиков". В нем размещены конкретные запросы крупного бизнеса, на которые могут откликнуться авторы технологических проектов.

А сервис "Техномаркет" помогает выстроить взаимодействие между компаниями и научными организациями. К нему присоединилось более 40 вузов и восемь научно-исследовательских институтов.

Инвестициям уделяется отдельное внимание. За семь лет объем привлеченных средств превысил 53 миллиарда рублей. Этому способствовали услуга "Инвестиционная экспертиза", обучающие курсы "Инвестиционная упаковка проекта", "Путь к IPO" и "Венчурная академия".

Уточнялось, что популярностью пользуются и другие программы развития компетенций, например, по работе с маркетплейсами, управлению интеллектуальной собственностью и масштабированию продаж.

Ранее Сергунина сообщала, что в Москве с мая 2020 года проведено пилотное тестирование почти 640 инновационных решений. 127 из них было опробовано в 2025 году, а еще 72 находятся в процессе испытаний. По ее словам, в настоящее время московская программа пилотирования инноваций объединяет уже 318 площадок.

