Рейс Azur Air, незапланированно севший в Ланьчжоу, прибыл в Барнаул

Фото: depositphotos/Feverpitch

Пассажиры рейса авиакомпании Azur Air Пхукет – Барнаул, совершившего незапланированную посадку в китайском аэропорту Ланьчжоу, прибыли в аэропорт назначения. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что граждане доставлены в пункт назначения на резервном самолете.

О том, что самолет рейсом Пхукет – Барнаул готовился к незапланированной посадке, стало известно 23 января. На борту было 238 человек и 7 членов экипажа.

В результате рейс ZF-2998 успешно приземлился в аэропорту Ланьчжоу. Пострадавших в результате незапланированной посадки нет. Указывалось, что профильные специалисты в ближайшее время проведут оценку технического состояния самолета для уточнения причин посадки.

