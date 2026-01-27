Вучич рассказал о предложении закрыть российские СМИ

Фото: ТАСС/Abaca Press/Sipa USA/Lafargue Raphael

Президент Сербии Александр Вучич получил от лидера одной из европейских стран предложение закрыть российские СМИ. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Blic TV.

"Он имел в виду новостные программы, поэтому сказал мне: "Закройте российские СМИ в Сербии, выключите Russia Today и Sputnik", – пояснил Вучич.

По его словам, это предлагалось сделать в обмен на поддержку по вопросу евроинтеграции. Вучич также добавил, что поблагодарил за предложение, пожелал "всего наилучшего" и предложил увидеться на баскетбольном турнире Евролиги.

Ранее Вучич высказал опасения относительно возможности крупного вооруженного конфликта между Европой и Россией. По словам сербского лидера, проведенный им анализ указывает на растущую неизбежность войны.

В своем выступлении Вучич также уделил внимание сложному положению Сербии. Страна, по его словам, находится "между молотом и наковальней".