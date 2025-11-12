Вучич выразил опасения, что Европа готовится к войне с Россией

Фото: ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

Президент Сербии Александр Вучич высказал опасения относительно возможности крупного вооруженного конфликта между Европой и Россией. Об этом он заявил эфире телеканала Pink TV.

По словам сербского лидера, проведенный им анализ происходящего в мире указывает на растущую неизбежность войны. Он подчеркнул, что его выводы основаны на фактах, а "не на пустых словах".

В своем выступлении Вучич уделил особое внимание сложному положению Сербии, которая, по его словам, находится "между молотом и наковальней". Президент добавил, что в условиях геополитической нестабильности Белград намерен продолжать курс на укрепление собственных вооруженных сил.

Ранее Вучич заявил, что кабмин Сербии имеет полномочия пересмотреть решение о неприсоединении к санкциям против России. Он напомнил, что Совет национальной безопасности страны принял такое решение через несколько дней после начала конфликта на Украине. Тем не менее, отметил сербский лидер, Совбез и правительство республики вправе пересмотреть прежнюю позицию.