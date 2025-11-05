Форма поиска по сайту

Вучич заявил, что сербские боеприпасы иногда могут оказаться на Украине

Фото: ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

Власти Сербии следят за тем, чтобы произведенные в стране боеприпасы не оказались на Украине, однако иногда это происходит. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич на саммите о расширении Евросоюза в Брюсселе.

По его словам, в ВПК Сербии как минимум 30 тысяч человек зависят от возможности продать эти боеприпасы кому-либо.

За последнее время Белград получил от СВР России два серьезных заявления после того, как российская сторона нашла сербские снаряды на украинской стороне. В связи с этим в июне было решено временно приостановить экспорт боеприпасов, так как Белград не желает вооружать ни одну из сторон конфликта.

"Но сейчас у нас проблема, потому что мы должны продавать это кому-то. И мы продадим это – кому сможем, чтобы заработать какие-то деньги, но стараемся заботиться о том, чтобы не увидеть эти боеприпасы в данной зоне конфликта. Но это происходит время от времени", – приводит РИА Новости слова Вучича.

Глава Сербии добавил, что страна может производить в год от 155 до 160 тысяч различных типов снарядов, что сопоставимо с возможностями французского ВПК.

В июне российская Служба внешней разведки рассказала, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину.

По ее информации, боеприпасы отправляются в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки, что позволяет Киеву получать "не сербскую" военную продукцию. Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии.

