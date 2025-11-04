Вучич заявил о проведении досрочных выборов в Сербии на фоне протестов

Фото: ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

Президент Сербии Александр Вучич объявил о проведении досрочных парламентских выборов на фоне протестов в стране. Слова сербского лидера приводит издание Srbija Danas.

"Уважая требования блокирующих, составляющих значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдем им навстречу, и выборы состоятся раньше срока. Когда? Это решит компетентный орган. А народ покажет на выборах, какую политику он поддерживает", – отметил Вучич.

По информации Financial Times, парламентские выборы в Сербии запланированы на декабрь 2027 года. Вучич допускает проведение выборов досрочно, однако не раньше конца 2026 года.

Массовые протесты начались в Сербии после обрушения козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года. В результате погибли 16 человек. Митингующие считают, что трагедия является преднамеренным убийством властей государства.

На днях МВД Сербии сообщило о нападении участников несогласованного оппозиционного собрания на участников официально согласованного митинга сторонников Вучича в центре столицы Белграда.

Инцидент произошел возле здания парламента. Организованная группа людей напала на граждан, находившихся на зарегистрированной акции, бросая в их сторону различные предметы и пиротехнические средства.