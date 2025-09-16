Фото: ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Японию поблагодарил Службу внешней разведки (СВР) России за предупреждение о госперевороте в стране, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство "Танюг".

"Спасибо российским партнерам за информацию и оповещение, наша спецслужба с ними дополнительно свяжется", – сказал сербский лидер.

Накануне в СВР заявили, что Евросоюз хочет провести в Сербии "майдан" по отработанному сценарию. По данным спецслужбы, ЕС настроен использовать годовщину трагедии в Нови-Саде как повод раскачать ситуацию на территории страны в свою пользу. Отдельная роль отводится "независимым СМИ", которые "промывают мозги" сербской молодежи и рекламируют светлое европейское будущее, получая деньги от объединения.

Однако, уточнили в СВР, сценарий "цветной революции" в республике дает сбой. Это связано с сильным патриотическим настроем, влиянием Сербской православной церкви и памятью об агрессии НАТО.