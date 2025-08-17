6 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сербии

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

Как минимум 6 полицейских пострадали во время несанкционированных акций, прошедших в Сербии в ночь на воскресенье, 17 августа, сообщили в МВД республики.

Там уточнили, что все шестеро сотрудников жандармерии получили легкие телесные повреждения.

По информации ведомства, всего задержаны 56 человек, из них 16 были арестованы по подозрению в совершении уголовного преступления. В отношении еще 35 человек полицейские составили протоколы о правонарушениях.

В ночь на 17 августа наиболее трудная ситуация сложилась в городе Валево. Там, по данным МВД, в протестах участвовали примерно 4 тысячи человек. В ходе беспорядков протестующие подожгли помещения Сербской прогрессивной партии, а также повредили здания городской администрации, суда и прокуратуры.

В Белграде в акциях протеста принимали участие порядка 1,3 тысячи человек. Они забрасывали полицию бутылками с зажигательной смесью. В Нови-Саде собралось примерно 500 протестующих.

По словам главы МВД, после вмешательства полиции порядок был восстановлен во всех трех городах.

Очередная волна беспорядков в Сербии началась в ночь на 14 августа. Протестующие собрались у офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) с требованием проведения досрочных выборов.

Как заявлял президент страны Александр Вучич, участники беспорядков пытались сжечь офис СПП в Нови-Саде вместе с ее сторонниками, находившимися внутри. Всего во время массовых беспорядков в Сербии получили травмы более 40 сотрудников полиции.

Вучич также подчеркивал, что беспорядки на протестах в Сербии большей частью вызваны извне. По его словам, это "уже было видно в разных цветных революциях".

В МИД России, комментируя ситуацию, отметили, что определенные силы в Сербии под прикрытием лозунгов о "поиске справедливости и демократии" не гнушаются открытой агрессии и насилия.

