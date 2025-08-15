Вучич обвинил протестующих в Сербии в попытке сжечь его сторонников

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Протестующие во время беспорядков в ночь на 14 августа пытались сжечь офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде вместе с ее сторонниками, находившимися внутри. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телеканала.

"Протестующие вчера ночью хотели сжечь людей заживо. Можете представить, что бы они сделали с людьми, которые были там, внутри. Было бы 300 сожженных заживо!" – цитирует сербского лидера РИА Новости.

В результате беспорядков 14 августа полицейские задержали 47 человек, сообщил глава МВД Сербии Ивица Дачич. При этом в ночь на 15 августа было задержано еще как минимум 14 демонстрантов.

Более 60 сербов и 16 сотрудников полиции пострадали в результате беспорядков около офисов Сербской прогрессивной партии в ночь на 14 августа. Кроме того, ранения получили семь военнослужащих сербской армии. В Белграде с пригородами насчитали более 3 тысяч демонстрантов, а в Нови-Саде – почти 1,7 тысячи.

Протестующие требовали досрочных выборов. Глава СПП и экс-премьер Милош Вучевич после беспорядков заявил, что сторонники СПП больше не позволят демонстрантам нападать на офисы партии и дадут необходимый отпор.

Массовые протесты начались в Сербии после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре прошлого года. В результате произошедшего погибли 16 человек. Митингующие считают, что трагедия является преднамеренным убийством властей государства.