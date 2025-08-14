7 военных пострадали при беспорядках в Сербии

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

7 военнослужащих сербской армии пострадали при беспорядках, произошедших в Сербии в ночь на четверг, 14 августа. Об этом сообщает издание "Танюг" со ссылкой на директора агентства военной безопасности Джуро Йованича.

Отмечается, что 4 из них получили тяжелые травмы. При этом армия и другие государственные структуры Сербии начали работу по идентификации нападавших.

В свою очередь, председатель правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич заявил, что количество пострадавших граждан при протестах у офисов СПП увеличилось до 65 человек.

"Попытаюсь не быть слишком субъективным и эмоциональным, надеюсь, что все пострадавшие чувствуют себя хорошо и что они поправятся", – отметил Вучевич.

По его словам, среди раненых много юношей и девушек.

Массовые протесты начались в Сербии после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре прошлого года. В результате произошедшего погибли 16 человек. Митингующие считают, что трагедия является преднамеренным убийством властей государства.

В конце июня протестующие в Сербии перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя провести досрочные парламентские выборы. Они также призвали убрать палаточный городок сторонников Вучича перед скупщиной.