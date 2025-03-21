Число погибших из-за обрушения на вокзале в сербском Нови-Саде увеличилось до 16

Фото: Interior Ministry of Serbia via AP

Число погибших из-за обрушения козырька вокзала в сербском Нови-Саде возросло до 16 человек. Об этом со ссылкой на Военно-медицинскую академию республики пишет ТАСС.

Один из пациентов 2006 года рождения, получивший тяжелую травму, поступил в медучреждение 29 января после лечения в клиническом центре Воеводины.

"Несмотря на все принятые меры лечения и максимальную самоотверженность персонала, пациент умер от сложных травм и вызванных ими осложнений", – отметили в академии.

Обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале произошло 1 ноября 2024 года. На фоне происшествия в республике начались протесты. Митингующие считали, что трагедия является преднамеренным убийством властей государства.

Из-за огромного количества участников, число которых превысило 100 тысяч, власти использовали ультразвуковую установку, что привело к разбегу толпы, утверждали оппозиционные СМИ. Однако МВД опровергло эту информацию.

Сербский президент Александр Вучич сообщил, что в результате протестов в Белграде различные травмы получили 56 человек. Кроме того, 22 человека были задержаны правоохранителями.

Он пообещал сложить обязанности главы государства, если будет доказан факт применения "звуковой пушки" правоохранительными органами республики.

Более того, на фоне протестов премьер-министр страны Милош Вучевич решил подать в отставку. Парламент Сербии принял его решение.