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Президент Сербии Александр Вучич рассказал об угрозе протестов из-за приостановки экспорта боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сербского лидера, сейчас он находится под большим давлением извне и изнутри.

"Началось давление, чтобы мы отправили одну, две, три, <...> 50 партий (оборонной продукции. – Прим. ред.), потому что они законтрактованы. Но я сказал нельзя и мне сообщили, что в июле будут протесты на предприятиях ВПК", – отметил Вучич.

Президент Сербии также добавил, что в ближайшее время Белград сможет поставить боеприпасы только по решению Совета нацбезопасности. Будет создан "черный, серый и белый списки", добавил он.

"Сейчас, когда не будем экспортировать и не станет денег, увидите, как те, кто вчера нападал на меня за то, что мы экспортировали, скажут, что я виноват, потому что нечем платить зарплаты", – заключил сербский лидер.

Ранее российская Служба внешней разведки (СВР) рассказала, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину.

По ее информации, боеприпасы отправляются в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки, что позволяет Киеву получать "не сербскую" военную продукцию. Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии.

В свою очередь, Вучич заявил о приостановке всех поставок боеприпасов за границу из-за новых условий контроля. С его слов, в настоящее время для отправки нужны специальные разрешения.

При этом Россия рассчитывает на принятие Сербией мер, если она поставляла оружие Украине, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Тема передачи сербской военной продукции требует особого внимания, учитывая ее болезненность как для Москвы, так и для Белграда, пояснил он.