Песков: Россия рассчитывает, что Сербия примет меры после сообщений о поставках ВСУ

Фото: kremlin.ru

Россия рассчитывает на принятие Сербией мер, если она поставляла военную продукцию Вооруженным силам Украины (ВСУ). Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что Сербия использует обходные пути для экспорта боеприпасов.

При этом тема поставок сербской военной продукции Украине уже обсуждалась между Москвой и Белградом, были даны соответствующие заверения, уточнил политик.

"Тема передачи сербской военной продукции Украине требует особенного внимания, учитывая ее болезненность как для РФ, так и для Сербии", – отметил пресс-секретарь российского президента в разговоре с журналистом Life.ru Александром Юнашевым, видео опубликовано в телеграм-канале.

В то же время Россия надеется, что ее отношения с Сербией не ухудшатся на фоне данных сообщений, добавил Песков.

По данным СВР, Сербия прибегает к обходным путям для экспорта своей военной продукции на Украину. Боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, отправляются в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки, что позволяет ВСУ получать "не сербскую" военную продукцию, пояснили в службе.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил о приостановке всех поставок боеприпасов за рубеж из-за новых условий контроля. По его словам, в настоящее время для отправки нужны специальные разрешения.