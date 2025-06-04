Министр обороны ФРГ Писториус: ВСУ получат первое дальнобойное оружие через пару недель

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Первое украинское дальнобойное оружие, созданное при финансовой помощи Германии, может поступить на вооружение ВСУ уже в ближайшие недели, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Его выступление транслировалось на сайте НАТО.

По его словам, в этом году планируется выпустить значительное количество такого оружия. Вместе с тем глава Минобороны ФРГ уточнил, что собирается продвигать инициативу по созданию системы ПВО и побуждать коллег по НАТО поделиться с Украиной комплексами Patriot.

Подписание соглашения о финансировании производства дальнобойного оружия между Украиной и Германией состоялось в конце мая. Тогда же объявлялось о выделении около 5 миллиардов евро на военную помощь Киеву, а также о поставке систем противовоздушной обороны и боекомплектов к ним. Однако конкретные детали о системах и суммах контрактов не были раскрыты.

В том же месяце немецкий канцлер Фридрих Мерц сообщал, что ФРГ, Великобритания, Франция и США сняли ограничения по дальности вооружений с военных поставок Украине. Киев теперь может наносить удары по военным позициям на территории РФ, указывал политик, предлагая обеспечить Украину таким оружием.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что это идет вразрез с устремлениями Москвы на урегулирование и на усилия, которые делаются в рамках урегулирования. При этом пресс-секретарь президента назвал такие решения достаточно опасными.