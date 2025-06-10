МИД Израиля опроверг заявления о поставках Patriot Украине

Фото: ТАСС/АР/Chiang Ying-ying

Утверждение посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о передаче Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности. Об этом РИА Новости заявили в министерстве иностранных дел Израиля.

Накануне Бродский заявлял, что Украина получила от Израиля вооружение. Он отмечал, что системы противовоздушной обороны стояли на защите государства начале 90-х. Однако число систем ракетных комплексов не уточнялось.

"Израиль не передавал системы Patriot Украине", – опровергли в МИД.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что первое украинское дальнобойное оружие, созданное при финансовой помощи Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие недели. По словам политика, ФРГ намерено произвести достаточное количество такого оружия.

Писториус добавил, что хочет продвинуть инициативу по созданию системы ПВО и побудить коллег в НАТО поделиться с Киевом комплексами Patriot.